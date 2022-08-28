شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار والدة الراحل جورج الراسى.. وشقيقته تلطم على وجهها فى العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت والدة الفنان جورج الراسى، خلال تلقيها العزاء في نجلها الراحل، كما انهارت شقيقته الفنانة نادين الراسى، وظلت تلطم على وجهها وتصرخ من الصدمة لفقدان شقيقها جورج.



نادين شقيقه جورج الراسى نادين شقيقه جورج الراسى



جانب من العزاء جانب من العزاء



نادين شقيقة جورج نادين شقيقة جورج



والدة جورج والدة جورج

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.