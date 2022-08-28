شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية يكرم النجم يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما وإشراف عام من إدارة النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية، النجم الكبير يحيى الفخراني في احتفالية بعنوان "يحيا الفن.. يحيا المجد.. يحيا الفخراني"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والحفل يتضمن فقرات غنائية للمطرب هشام عباس والمطرب وائل الفشني، ويشارك في الاحتفالية عدد كبير من الفنانات والفنانين.

يذكر أن يحيى الفخرانى قدم آخر أعماله فى شهر رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش" وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.