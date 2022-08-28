نادين الراسي : ” الدولة قتلت خيي .. رح يدفعوا الثمن “

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 02:43 مساءً - خرجت الفنانة ” نادين الراسي ” بعدة منشورات هاجمت من خلالها الدولة والمسئولين في لبنان وحملتهم مسئولية الحادث الذي تعرض له شقيقها الفنان ” جورج الراسي ” يوم أمس السبت عند الحدود السورية اللبنانية أثناء عودته من سوريا عقب إحياء حفل هناك .

حيث اصطدمت سيارة جورج الراسي بحاجز خرساني في منتصف الطريق في غياب أية علامات أو إرشادات حماية عن الحاجز على الطريق مع عدم وجود إنارة وفقا لما ظهر بمقطع فيديو متداول عن سبب الحادث ليلقى مصرعه ومنسقة أعماله ” زينة المرعبي ” التي كانت برفقته ” .

وأشارت نادين الراسي في منشوراتها خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام إلى أن شقيقها راح ضحية الإهمال وتقصير المسئولين في الدولة وتوعدت بأخذ حقه، فقالت : ” رح دفعهن الثمن يا خيي يا عريس السما ” .

وكتبت شقيقة جورج الراسي : ” الدولة قتلت خيي يا ناس ” .. وفي ستوري آخرى متابعة هجومها على الدولة : ” هالقد حياتنا رخيصة عندكن .. خيي بطل يس كيف هيك، كيف بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين ” .

وكانت قد أعلنت نادين الراسي عن موعد جنازة وعزاء شقيقها جورج الراسي موضحة أن الصلاة على روحه ستقام في الثالثة عصر غد الإثنين في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف في جبيل .

وأضافت أنه سيتم استقبال التعازي اليوم الأحد 28 أغسطس من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابعة مساءا ويوم الإثنين من الحادية عشر ظهرا إلى السابعة مساء .