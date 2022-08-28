بالصور – ما لا تعرفونه عن زوجة عمرو واكد الثانية.. ممثلة شهيرة وبطلة فيلم “الحفلة” مع أحمد عز!

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 02:43 مساءً - انتشرت مؤخراً صورٌ، عبر مواقع التواصل، تظهر الممثل المصري عمرو واكد مع زوجته سارة شاهين والممثلة يارا جبران.

ورغم ظهورهما النادر معاً، إلّا أنّ واكد وزوجته لفتا الأنظار، لتنهال التساؤلات حول هوية وأخبار سارة شاهين.

من هي زوجة عمرو واكد؟

وكشفت بعض التقارير الإعلامية أنّ سارة شاهين ولدت عام 1983 في القاهرة، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2001.

وكانت الفنانة الشابة تعمل في مجال إدارة المبيعات، قبل الخوض في مجال التمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وأبرزها: “فيلم الحفلة” مع النجم أحمد عز، و”سكر مر” و”القط”.

وارتبطت سارة شاهين بعمرو بعد انفصاله عن زوجته الفرنسية في عام 2015، لكنّها لم تشارك في أي عمل فني منذ زواجهما في العام نفسه.

بدايات عمرو واكد:

ولد عمرو واكد في 12 أبريل عام 1973 في القاهرة، مصر، وهو الابن وحيد لعائلته. ودرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وحصل منها على إجازة في العلوم السياسية. كما عمل في البورصة بدوام جزئي قبل أن يصبح متفرغا تماما للتمثيل.

زيجات عمرو واكد:

تزوج عمرو من الفرنسية لويزانا لوبيلاتو، ولديهما ابن يدعى ياسين، وزواجه الثاني كان من الممثلة الشابة وملكة جمال مصر السابقة سارة شاهين، ويعيش حاليًا في برشلونة، إسبانيا، وهو منخرط بالحياة السياسية.

السيرة الذاتية لـ عمرو واكد:

عمرو واكد فنان مسرحي وممثل تلفزيوني و سينمائي مصري، حصل على شهرة عالمية بدوره في فيلم “syriana” عام 2005 إلى جانب جورج كلوني، وفيلم “lucy” عام 2014، إضافة لأعمال عالمية عديدة قدم الكثير في المسرح المصري والشاشة الصغيرة، وحصد الكثير من الجوائز العربية والعالمية.

شارك عمرو واكد في الثورة المصرية عام 2011، والثورة ضد الإخوان عام 2013، ويخالف اليوم النظام السياسي المصري في آرائه ما أدى لإسقاط عضويته في نقابة الفنانين، ورفع العديد من القضايا ضده منها تهمة الخيانة العظمى لدولته مصر.

أزمات عمرو واكد:

لم تكن هذه الأزمة الوحيدة لعمرو واكد، فقد سبق وتسبب في العديد من الأزمات، بدأت في عام 2013، عندما هاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ووصفه بأنه «رجل النكسة»، حتى دشن البعض حملات لمقاطعة أعماله وإسقاط الجنسية المصرية عنه.

كما واجه واكد اتهامًا بالتطبيع مع إسرائيل، بعدما أعلن عن مشاركته مع الفنانة الإسرائيلية «جال جادوت» ملكة جمال إسرائيل في الجزء الثاني من فيلم «Wonder Woman»، المعرفة بدعمها الشديد للكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي تسبب في فتح النار عليه، ووصفه الكثيرون بأنه «منافق».

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