كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 02:43 مساءً - قامت الفنانة ” لورا عماد ” زوجة الفنان ” شريف منير ” بحذف المنشور الذي نشرته مؤخرا وعاتبت من خلاله إبنتيها (فريدة وكاميليا) على عدم اهتمامهما بها والانحياز لصف والدهما مشيرة إلى انفصالها عن زوجها ووجود خلافات عائلية بينهما .
وأشارت لورا عماد إلى أن سبب حذفها لهذا المنشور يرجع إلى تلقيها عدد من التعليقات السيئة حول ديانتها المسيحية وزواجها من رجل مسلم وهو الأمر الذي لم تسمح بتداوله عبر حسابها، كما وجهت الشكر لكل من قدم لها الدعم في هذه الفترة .
فكتبت قائلة : ” شكرًا لكل من دعمني نفسيًا وحس بإحساس الأم .. وبقول للقلة القليلة عديمي الإنسانية إن تعليقاتكم ما كانت سوى شوية تراب في الهوا ” .
وتابعت الفنانة لورا عماد : ” أنا قررت أشيل البوست لإن مش هسمح إن صفحتي تبقى ساحة لبعض المتطرفين دينيًا، وبقولهم روحوا ناقشوا تطرفكم في حتة تانية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لورا عماد زوجة شريف منير : ” مش هسمح أن صفحتي تبقى ساحة لبعض المتطرفين دينيًا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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