الكاش الشفاف يفشل في إخفاء مايوه بكيني هيفاء وهبي.. وإنتقادات لاذعة لجرائتها! – شاهد الصور

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 02:43 مساءً - تعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إحدي أهم فنانات جيلها، وأكثرهن شهر وجماهيرية على الإطلاق، وبالرغم من نجاحها الساحق في الأغاني والحفلات الموسيقية، إلا أن نجاحها السينمائي في التمثيل كان بشكل لم يتوقعه أحد، حيث نجحت جميع أعمالها الفنية نجاحًا كبيرًا على مستوى النقاد والجماهير

ولا تزال الفنانة هيفاء وهبي تستمتع بإجازتها في الساحل الشمالي وتشارك جمهورها بصورها من هناك. ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على «إنستجرام» صورا جديدة لها، لتستعرض إطلالتها الصيفية.

إطلالة هيفاء وهبي:

وظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بكاش مايوه طويل ملون يغلب عليه اللون الأحمر، مع مايوه أسود حرصت على إخفائه. وتركت شعرها الأسود ينسدل ناعما على كتفها، وارتدت نظارة شمسية على شكل قلب.

وحرصت الفنانة اللبنانية على إخفاء إطلالتها الجريئة حتى لا تتلقى انتقادات من الجمهور، وذلك بعد إحيائها حفل غنائي في العلمين الجديدة ولكنها لم تسلم من الإنتقادات اللاذعة من البعض رغم بساطة إطلالتها.

فيما انهالت الكثير من التعليقات الإيجابية على الصور وجاءت كالتالي: “بونجور يا عسل يا قمر، بنجورين، أحلى بنجور بالدني كلها، عسل، حبيبتي، الجمال والرقة كلها إنتي، صباح العسل، اللوك بيجنن، صباح الخير”.

هيفاء وهبي تنعي وفاة جوروج الراسي:

من جهة ثانية، نعت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع «تويتر»، المطرب الراحل جورج الراسي، الذي غادر عالمنا قبل ساعات إثر تعرضه لحادث سير مروع، عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

وكتبت هيفاء: “خبر حزين كتير.. الفنان جورج الراسي لروحك السما ولعيلتك التعزية.. الله يصبّر قلبك نادين”.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه صباح أمس السبت، ويبلغ 42 عامًا، ونقلت قناة “العربية” أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية. كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

هيفاء وهبي وأحدث أعمالها

يُذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي”،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على «يوتيوب».

واقتربت أغنية “تيجي” لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

واعتمدت هيفاء في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.

هيفاء وهبي شاركت مؤخرًا في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف”، وعُرض المسلسل عبر منصة “شاهد vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يُذكر أن هيفاء وهبي طرحت كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

على جانب آخر، يعرض لهيفاء وهبي عبر منصة “شاهد vip” أحدث أفلامها “أشباح أوروبا”. والفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.

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