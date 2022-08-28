شكرا لقرائتكم خبر عن المشاكل الأسرية تحاصر نجم وسط يوفينتوس وموقف حاسم من محامي اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الفرسي بول بوجبا لاعب وسط يوفينتوس الإيطالي يعاني من بعض المشاكل الأسرية، يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للتهديد المباشر من أخيه ماتياس بوجبا بنشر فضائح تخص أخيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن محامي اللاعب بدأ التحرك بالفعل فى الإطار القانوني للحفاظ على حقوق النجم الفرنسي، لا سيما أنه يتعرض للكثير من مثل هذه الإبتزازات والتهديدات التي تحدث مع نجم يوفينتوس منذ فترة، وخصوصًا منذ إنضمامه لصفوف "السيدة العجوز".



موقف اللاعب من مشاكله مع أخيه فى هذه الفترة

وأعرب اللاعب أنه يشعر بالحزن الشديد من أخيه على مثل هذه التصريحات التي يتم تداولها فى مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا، كما أكد أنه لا يفهم ما السبب الذي يدفع ماتياس لفعل ذلك حتى تتناول القضية وسائل الإعلام، بالرغم من أن مثل هذه الأمور لا تحل بهذه الطريقة.

وأشار اللاعب أنه سيعمل على الحفاظ عن حقوقه دون أن يتعدي على خصوصيات أخيه مثلما فعل، وأضاف أنه من المؤسف أن يصل لهذا الطريق المسدود مع أحد أفراد أسرته، ولكن ماتياس لم يترك له أي خيار آخر على حد وصفه، متمنيًا أن يتم حل الأمور بشكل ودي فى نهاية الامر.



موقف اللاعب من عودته للملاعب خلال الفترة الحالية

وعلى الجانب الآخر ما زال اللاعب متأثرًا بإصابته التي تعرض لها على مستوي الركبة، مما يستدعي حدوث تدخل جراحي للنجم الفرنسي، الأمر الذي قد يعني غياب اللاعب بشكل كبير عن كأس العالم فى قطر، وعدم إنضمامه للديوك الفرنسية.