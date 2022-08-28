شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "العارف" بطولة أحمد عز على منصة WATCH IT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة WATCH IT عن عرض فيلم "العارف" عليها حاليًا، ويأتي ذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائي في يوليو العام الماضي وتحقيق إيرادات في شباك التذاكر تجاوزت الـ63 مليون جنيه.

فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن فيلم "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.