فيديو| ميرنا جميل تمارس التمارين في الجيم.. ما علاقة عمرو أديب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ميرنا جميل، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة الجيم.

وعلّقت ميرنا، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع صوتي للإعلامي عمرو أديب يتحدث خلاله عن تفكيره في تناول الطعام؛ قائلة: "عقلي طول التمرين".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت مؤخرا في مسلسل "البيت بيتي" الذي عُرض عبر منصة "شاهد"، في 10 حلقات، مع النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، مي القاضي، محمد محمود عبد العزيز، وسليمان عيد وغيرهم.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا حول "شوقي" الشاب المستهتر الذي يرث من والده قصرا عتيقا، وتجمعه الصدفة بسائق تاكسي يسرقه يدعى "كراكيري"، ويضطر للعيش مع "شوقي" في القصر لتحدث بينها الكثير من المواقف المضحكة، وتجسد ميرنا جميل دور "أحلام" زوجة "كراكيري".

مسلسل "البيت بيتي" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إنتاج أمير شوقي، إخراج خالد مرعي.