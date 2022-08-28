شكرا لقرائتكم خبر عن نادين تبكى شقيقها جورج الراسى : قلبى انكسر ..ارجعلى يا حبيبى يا عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش نادين شقيقة جورج الراسى صدمة كبيرة، بعد مصرع شقيقها الفنان الشاب جورج الراسي، في حادث سير، أمس السبت، وكتبت نادين كلمات مؤثرة على فيديوهات نشرتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، لشقيقها و عدم تصديقها رحيله في حادث سير، وعلى كل فيديو تنشره نادين تكتب كلمات حزينة، ومن كلمات نادين:"ياخى يا جورج يابطل ياجدع يا سندى، أنت الحب و الحنان و القوة يا أخى، وكيف النهار هيعدى من غيرك، قلبى انكسر، بس ارجعلى يا حبيبى ارجعلى يا عمرى".



نادين تبكى شقيقها



نادين تبكى شقيقها



نادين تبكى شقيقها



نادين تبكى شقيقها (



نادين تبكى شقيقها



نادين تبكى شقيقها

وفي سياق متصل قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر غد الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء اليوم الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.