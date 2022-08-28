شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض كل من Aquaman 2 وShazam!: Fury of the Gods والان مع تفاصيل الخبر
ومع إعلان موعد عرض فيلم "Aquaman 2" فسنجد منافسة قوية بينه وبين فيلم "Star Wars" حيث سيتم إصداره من قبل منصة ديزني+ في 23 ديسمبر2023، بينما من المتوقع أن ينافس فيلم "Shazam!: Fury of the Gods" فيلم "Avatar: The Way of Water".
وكجزء من تقويم عرض الأفلام سيعرض فيلم "Evil Dead Rise" في 4 أبريل 2023 و يأتي فيلم "The Nun 2" في 8 سبتمبر لعام 2023، ومازال لم يفرج عن موعد عرض "Salem’s Lot" بعد أن كان من المفترض عرضه في 21 أبريل للعام القادم 2023.
وأعلنت شركة HBO Max عن جدول مواعيد الدراما والأفلام القادمة حيث من المفترض عرض الدراما الرومانسية "Holiday Harmony" وفيلم "A Christmas Mystery" في 24 نوفمبر للعام الجاري 2022 ويأتي عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي "A Hollywood Christmas" في 1 ديمسبر للعام الجاري.