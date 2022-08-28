شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يواصل تصوير أحداث أعماله الجديدة Utap والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الممثل أرنولد شوارزنيجر 75 عامًا تصوير أحدث أعماله، والممثلة في مسلسل Utap الذى يصوره في موطنه الأصلى كندا، وذلك جنبًا إلى جنب مع الثنائى مونيكا باربارو وميلون كارتر، إذ بدا يمسك مسدس ضمن أحداث العمل، ويصرخ إلى حد كبير مثلما تتطلب الشخصية الذى يقدمها.



ارنولد شوارزنيجر

جدير بالذكر أن مسلسل ارنولد الجديد، مستوحي من أحداث فيلمه الناجح True Lies، وهو فيلم الأكشن والكوميديا الذى تم تقديمه عام 1994 وقام ببطولته جنبًا إلى جنب مع Jamie Lee Curtis.



ارنولد فى أحداث المسلسل الجديد

من ناحية أخرى سبق ونشرت كاثرين شوارزنيجر نهاية الشهر الماضى، وزوجها كريس برات، مجموعة صور قديمة لنجم هوليوود احتفالا بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين، الذى حل نهاية الشهر الماضى، وشاركت كاثرين، ابنة شوارزنيجر الكبرى، البالغة من العمر 32 عامًا، والتى لعبت معه دور في فيلمTerminator ، عدة صور لهما معا عندما كانت طفلة هى وشقيقتها، إضافة إلى صور أخرى وهو فى سن متقدم.

وتظهر كاثرين فى الصور مرتديه سترة وردية تحت قميص أزرق فاتح بأزرار مفتوحة، بينما كانت تبتسم عندما كان والدها يضع أصابعه مثل "آذان الأرنب" فوق رأسها، فيما ارتدى أرنولد قميصًا أزرق فاتحًا، وبنطلون جينز متناسق، وقميصًا أبيض، وفى صورة أخرى، ظهر أرنولد وهو يحمل اثنين من أطفاله على كتفيه، كذلك أظهرت اللقطة الأخيرة أرنولد مرتديًا ملابس البحر باللون الأسود، ويحمل طفل صغير بيده.