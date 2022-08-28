فيديو| أنغام على شاطئ البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو أثناء وجودها على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت أنغام في مقطع الفيديو بإطلالة صيفية، وعلّقت: "اتبعني إلى الشاطئ".

ونالت إطلالة أنغام إعجاب متابعيها، ومن بين التعليقات: "قمر.. ملكة الإحساس.. حركات نغومة.. حلوة أوي" وغيرها.

يذكر أن أنغام كشفت عن برومو أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "عارفة قيمتي".

ونشرت أنغام برومو الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وهعمل كل شيء في حياتي أنا عايزاه، ما دام حباه من الآخر، كلام الناس لا يعنيني".

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وافتتحت بأغنيتها "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.