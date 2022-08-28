خبيرة تجميل كويتية تثير غضب السعوديين: “نغير اسمنا لحنان خاشقجي يعني”… فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 28 أغسطس 2022 05:44 صباحاً - أثارت خبيرة تجميل كويتية الجدل في السعودية بعد أن ظهرت في مقطع مصور مقتضب تشتكي فيه من رفع الأسعار عليها لأنها مشهورة.

وفي المقطع المصور تظهر حنان دشتي وهي تتحدث أن إدارة الفندق رفعت الأسعار عليها لأنهم عرفوا اسمها، مضيفة أنها تعبت لأن شركات التسويق وغيرها عندما ترى اسمها ترفع الأسعار، ليس فقط في السعودية وإنما حتى في الكويت.

وتساءلت دشتي في نهاية المقطع قائلة: ” هل نغير أسمنا.. حنان خاشقجي يعني؟”.

وبعد انتشار الفيديو صب سعوديون جام غضبهم على خبيرة التجميل الكويتية وأطلق مغردون سعوديون وسم “حنان دشتي تسيء للسعودية” وطالب البعض بمقاطعة منتجاتها وذهب البعض أبعد من ذلك عندما دعوا لطردها ومنعها من دخول البلاد.

بالمقابل دافع آخرون عن دشتي وأشاروا إلى أن مجرد الحديث عن غلاء الأسعار ليس أمرا مسيئا.

وردت دشتي على الحملة المثارة ضدها وقالت إنها لم تقصد أي إساءة للسعودية عندما أوردت اسم “خاشقجي، مبينة أنها كانت تقصد من وراء ذكر هذا الاسم عائلة خاشقجي المعروفة في السعودية بثرائها.