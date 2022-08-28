شكرا لقرائتكم خبر عن بكامل شياكته وأناقته.. كولين فاريل فى كواليس مسلسل Sugar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل كولين فاريل خلال كواليس أحدث أعماله الذى يصورها مؤخرًا، إذ بدا بكامل إطلالته وأناقته في لوكيشن تصوير مسلسل Sugar الذى سيتم طرحه خلال العام الجاري.

وظهر فاريل وهو يأخذ استراحة بغرض تناول القهوة في المعسكر الأساسى للمسلسل مع استمرار فعاليات التصوير في وسط مدينة لوس أنجلوس.



كولين فاريل

من ناحية أخرى كان وقع الاختيار على الممثل كولين فاريل للعب دور البطولة في المسلسل المشتق من سلسلة "باتمان" والتي سيلعب فيها دور The Penguin من جديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، على أن يقوم فاريل أولاً بالظهور بالشخصية في فيلم "باتمان"الجديد الذى يقوم ببطولته الممثل روبرت باتينسون، والذي من المقرر إصداره في 4 مارس من العام المقبل 2022.



كولين فاريل

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، من المتوقع أن المسلسل سيتعمق في صعود شخصية The Penguin إلى السلطة في عالم الجريمة الإجرامي في جوثام، على أن يقوم المؤلف Lauren LeFranc بـ كتابة السيناريو الخاص بالسلسلة، جنبًا إلى جنب مع فاريل ، سينتج مخرج فيلم "باتمان" مات ريفز ومنتج الفيلم ديلان كلارك سلسلة Penguin، على أن يشاركهما الإنتاج شركة Warner Bros، وشبكة HBO، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety ".



فاريل

كما كشف موقع deadline عن مشاركة كل من النجمين كولين فاريل وراشيل وايز بعمل جديد عبارة عن فيلم يحمل اسم Love Child، وهو الفيلم الذى يعودان به للعمل سويًا بعدما سبق وشاركا معًا فى بطولة فيلم قبل 6 أعوام وتحديدًا فى عام 2015 حينما طرح لهما فيلم The Lobster، والذى حقق نجاحًا كبيرًا اثناء فترة عرضه.