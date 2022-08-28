صور| درة "كاجوال" في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة درة، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور مرتدية ملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على صور درة، ومن بينها: "قمر، الزين والعين، برنسيسة، كل يوم تحلوي بزيادة، جميلة سبحان اللي خلقك، الجمال والشياكة، أحلى واحدة، رائعة كالعادة" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال درة التلفزيونية مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة "واتش ات"، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.