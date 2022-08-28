"ذكرى أول وآخر لقاء".. أمينة تنعى جورج الراسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعت مطربة الأغنية الشعبية أمينة، الفنان اللبناني جورج الراسي، الذي توفى السبت، إثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت أمينة صورتها رفقة جورج الراسي، وعلّقت: "الله يرحمك يا جورج، الله يرحمك، قابلتك فى أحلى الأوقات برنامج بيتصور ببيروت ومن يومها ما شفتك غير مرة عند دادو من فترة برضه، ما فيك إلا الخير يا طيب نفسك بالسما جورج".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، بعدما اصطدمت سيارته بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، وأنا قاصد" وغيرها.