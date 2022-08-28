شكرا لقرائتكم خبر عن نادين شقيقة جورج الراسي تنشر فيديو لوالدتها وتعلق: انكسر قلب أمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت نادين الراسي شقيقة الفنان اللبناني الراحل جورج راسي، فيديو عبر خاصية استوري على "إنستجرام"، لشقيقها وهو يغني لوالدته أغنية ست الحبايب، وعلقت أن قلب أمها انكسر، وفي ستوري آخر كتبت قلبي انكسر، فيما نشرت فيديو لشخص يعلق على خطورة الطريق الذي مات عليه شقيقها والذي يوضح وجود حاجز خرساني في مكان خطأ لتعلق نادين أن الدولة تسببت في مقتل أخيها.

وفي سياق متصل قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر غد الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء اليوم الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.