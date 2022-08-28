شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هيثم شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل حوالى 4 أغاني من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد عاطف ومحمد يحيي وأحمد إبراهيم ووليد سعد بالإضافة إلى عدد آخر من الشباب ويحمل عدد من المفاجئات ويقدم فيه مزيكا مختلفة عن البوماته السابقة ويتنوع مابين الدراما والمقسوم والرومانسى ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وتصدر مؤخرًا النجم هيثم شاكر التريند بعد حفله الذى أحياه أمس فى السعودية للمرة الأولى، وعلق قائلا: على صفحته على فيس بوك: "الحمد لله لسانى عاجز عن إنى أوصف كم الفرحة والسعادة اللى حسيت بيها فى أول مرة أقابل فيها الجمهور السعودي الكريم وتحديدًا أهل جدة الغاليين.. حفل أسطورى بما تحمله الكلمة من معنى.. غمرتونى بمحبتكم الكبيرة واعذرونى إنى ما قدرتش أتحكم فى مشاعري بعد الحب الكبير اللي شوفته منكم ما لحقتش أشبع منكم وأكيد لينا لقاء تاني قريب إن شاء الله".

وأحيا النجم هيثم شاكر حفلا غنائيا في جدة رفع شعار كامل العدد في أولى حفلاته في السعودية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها أتعدى حدودى وخليك جنبي وأيامي معاك ومعرفة قديمة وهنتقابل بعدين وغيرها، وبعد الحفلة مباشرة تصدر التريند رقم واحد، ودخل هيثم شاكر في نوبة بكاء، أثناء وصلته الغنائية على المسرح.