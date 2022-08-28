شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغنى مع طفل مريض بالسرطان ويؤكد: أضاف حالة جميلة للحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد سعد عن كواليس غنائه بمشاركة أحد أطفال المصابين بالسرطان في آخر حفلاته بالمنيا الجديدة، حيث أوضح أن الديو الذي جمعه بالطفل لم يكن مرتبا، وأنه أجمل حالة إنسانية شعر بها خلال حياته.

وقال سعد: أثناء غنائي على المسرح فوجئت بالطفل عمال يشاورلي وسمعته يطلب مني مشاركتي الغناء ورحبت جدا.

وأضاف أحمد سعد، خلال بيان صحفي أصدره عقب انتهاء الحفل مباشرة: الطفل أضاف حالة جميلة في الحفل وتفاعل معه الجمهور، ولكنني فى نفس الوقت لم أتمالك نفسي من البكاء.

وكشف أحمد سعد أنه يعكف حاليا على تجهيز أحدث أغنياته الجديد المقرر صدورها فى نهاية الصيف، خاصة أنه طرح خلال الفترة الماضية عدة أغان تصدرت محركات البحث على المنصات الإلكترونية، منها "إيه اليوم الحلو ده" وهي الأغنية الدعائية لفيلم عمهم لمحمد عادل إمام، وأغنية "وسع وسع" وقبلهما أغنية "عليكي عيون".