شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضي تتألق بأجمل أغانيها في أولى مشاركاتها بمهرجان القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة حنان ماضي حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، وحرصت على تقديم باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها عدى الهوى، آسيا، إحساس، البحر بيخطفني، ليل عشق، مش بعرف أزعل، كان وكان، عصفور المطر، نامت عيون الناس، عنب البساتين، اللقاء الثاني، قصة الأمس، رمانك حداق، أيام الدنيا، مفيش في الأغاني، على نار هادية، شدي الضفاير، المال والبنون.

خطفت المطربة حنان ماضي الأنظار في حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 وظهرت بإطلالة بيضاء من خلاله، وصعدت على المسرح بأغنية "عدى الهوى" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ووجهت الشكر والتحية لرئيس دار الأوبرا مجدى صابر وكل القائمين على المهرجان، حيث تشارك به لأول مرة.

وانطلقت الأربعاء قبل الماضى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك (الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

كما يحيى فعاليات المهرجان مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منها بنما وفنزويلا.