شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفله الغنائى بجدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلاً غنائيًا، أمس السبت، على أحد شواطئ مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته إضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير.

وكان الهضبة عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

"تيجى أخدك نخرج برة.. نقعد من 6 لـ 9

أنا ‏عايز ‏أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفي

يا نعمة وهدية في حضني تعالي اتحدفي.. آه

في فيلم شبه حكايتنا.. وغنوة كلامها حالتنا

واللى عندى أنا هقوله.. واحدة واحدة فى سكتنا

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفى

ويأتي ذلك بعدما طرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب أغنية "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى كريم نور.