شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين ومؤمن نور وليلى عز العرب ومغاورى يصورون "مهب الريح" فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر نجوم مسلسل "مهب الريح" فى تصوير مشاهد المسلسل، الذى تقدم بطولته النجمة هند صبرى وماجد المصرى، حيث انتهى فريق العمل من تصوير جزء كبير منه، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه فى 45 حلقة وكل جزء يحمل 15 حلقة، وصور كل من نهى عابدين ومؤمن نور وليلى عز العرب وسامى مغاورى عددًا من المشاهد فى مدينة أبو ظبى الأيام الماضية، على أن تستأنف هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى تصوير مشاهدهم الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل فى عالم المحاماة، حيث تعتمد القصة على وجود مكتب محاماة يمتلكه إياد نصار ويعمل فيه معظم أبطال العمل، وهم هند صبرى، جومانا مراد، هدى المفتى، على الطيب، ويشهد المكتب العديد من القصص بين الأبطال بجانب القضايا المختلفة التي يتولوها وذلك فى اطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

مسلسل "مهب الريح" تم تصوير عدد من مشاهده فى القاهرة قبل إجازة عيد الأضحى الماضى، ومقرر عرضه في شهر سبتمبر المقبل، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حاليًا فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.