شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يتألق في حفل غنائي بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم محمود العسيلي الأضواء بالعلمين الجديدة، من خلال حفل غنائي حضره عدد كبير من جمهوره، الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص على أغنياته.

وقدم النجم محمود العسيلى باقة من أغانيه المميزة القديمة والحديثة منها "دوم دوم"، "دماغي لفت"، "فرحة"، "حلم بعيد"، "تماثيل"، "حتة تانية" و"طراطير".. وغيرها التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

شارك في إحياء الحفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذي قدم عددا من أغانيه الشهيرة، منها: "حبيبتي"، "لخبطيته"، "بنت الجيران"، والتي تفاعل معها الجمهور .































