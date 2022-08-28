فن ومشاهير

وائل كفورى وأحمد سعد يشعلان حفل الساحل الشمالى بحضور ليلى علوى وإلهام شاهين

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبناني وائل كفوري سهرة غنائية صيفية بالساحل الشمالي، وهو الحفل الذى حضره عدد كبير من محبيه، وحرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوى والمذيعة إنجى على، على حضور الحفل والتفاعل مع أغانى وائل كفورى.

وقدم وائل كفوري عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى أغانيه التي أطلقها مؤخرا والتي حققت نجاحا كبيرا منها: "البنت القوية" و"كلنا مننجز" التي اقتربت من الـ85 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وشارك في إحياء الحفل النجم أحمد سعد  الذي أشعل الأجواء بأغاني "وسع وسع"، "ايه اليوم الحلو ده"، "عليكي عيون"، "بنادي عليك".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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