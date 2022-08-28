"لم يرى النور".. قصة "دويتو" بين جورج الراسي وشقيقته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت قناة "mtv" اللبنانة مقطع فيديو من "دويتو" لم ير النور للفنان جورج الراسي مع شقيقته نادين الراسي.

وظهر الراسي في الفيديو وهو يغني "الدويتو" أثناء استضافته في برنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبو حمزة.

"الدويتو" كلمات الشاعر الغنائي طوني أبي كرم، ألحان وتوزيع نيكولا شلبي.

وفي أول تعليق للفنانة نادين الراسي، نشرت نعيًا لأخيها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، وفيه: "الفنان جورج خليل الراسي، الراقد على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 27 آب 2022، وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل".

وأضافت: "لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.. تقبل التعازي يوم الأحد 28 أب 2022، من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الاثنين 29 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس - المنصف".

ولقي المطرب اللبناني، جورج الراسي، شقيق الممثلة نادين الراسي وطليق عارضة الأزياء جويل حاتم مصرعه، جراء حادث مأسوي على طريق الحدود اللبنانية- السورية، خلال عودته بعد انتهاء حفله بسوريا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عبر موقعها الإلكتروني، أن جورج الراسي توفي أثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية، كما توفيت سيدة كانت برفقته تُدعى زينة.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، وأنا قاصد" وغيرها.