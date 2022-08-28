"صاحبي يا جدع".. أحمد سعد يلبي رغبة طفل مريض بالسرطان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو وهو يغني أغنية "صاحبي يا جدع"، مع طفل مريض بالسرطان في حفل غنائي له، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق سعد على مقطع الفيديو: "حبيب قلبي ده.. طلب مني يغني أغنية مستشفي ٥٧٣٥٧ معايا".

يذكر أن آخر أغاني أحمد سعد أغنية "إيه اليوم الحلو ده" من فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، أيتن عامر، رياض الخولي، سيد رجب، محمد سلام، الشحات مبروك، محمد لطفي، وهدى المفتي وغيرهم.

وكانت الشئون القانونية في نقابة المهن المموسيقية، أصدرت قرارها بتوقيع غرامة مالية ضد المطرب أحمد سعد، بعد مخالفته قراراتها الصادرة العام الماضي بمنع الغناء بالفلاشة، حيث تم إلزامه بسداد مبلغ وقدره 20 ألف جنيه.