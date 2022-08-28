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"مصر حضرت".. مروان موسى ينشر فيديو من حفله بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر مغني الراب مروان موسى، مقطع فيديو من حفله في مهرجانات صيف دبي، مع فريق شارموفرز.

الفيديو نشره "مروان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويظهر خلاله الجمهور وهو يغني معه أغنيته "حدوتة ألماني"، وعلّق: "مصر حضرت".

وحقق مروان موسى نجاحا كبيرا مؤخرا بتراك "حدوتة ألماني"، وتخطت مشاهداته حاجز الـ4 مليون عبر قناته على موقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر تراكات مروان موسى "سنيتش"، من ألبوم "فلوريدا دارك مود" والذي ضم 5 تراكات أخرى، هي: "تشامبيونز ليج"، "سواريز"، "مسافات"، "بيج مود"، "صاحبي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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