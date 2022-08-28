"مصر حضرت".. مروان موسى ينشر فيديو من حفله بالإمارات

يذكر أن آخر تراكات مروان موسى "سنيتش"، من ألبوم "فلوريدا دارك مود" والذي ضم 5 تراكات أخرى، هي: "تشامبيونز ليج"، "سواريز"، "مسافات"، "بيج مود"، "صاحبي".

نشر مغني الراب مروان موسى، مقطع فيديو من حفله في مهرجانات صيف دبي، مع فريق شارموفرز.

محمد يوسف

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