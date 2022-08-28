نرمين الفقي على الشاطئ وهيفاء وهبي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

خطفت الفنانة نرمين الفقي أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية من على أحد الشواطئ، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه صورة أثناء قراءته لسيناريو أحدث أفلامه "رهبة"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

درة

أطلت الفنانة درة زروق على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سينيتا خليفة

خطفت الفنانة سينيتا خليفة أنظار جمهورها ومتابعيها بإحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميريام فارس

أطلت الفنانة ميريام فارس على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تامر حسني

شارك الفنان حسام حسني جمهوره ومتابعيه صور حفلته الأخيرة في السعودية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مروة الأزلي

أطلت الفنانة مروة الأزلي على جمهورها ومتابعيها أثناء قضائها نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه صورة من نزهته الصيفية، وذلك عبر صفحته الأخيرة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

منة فضالي

أطلت الفنانة منة فضالي على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".