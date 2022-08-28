بسبب فيديو مفبرك.. تفاصيل آخر دور لحمادة صميدة قبل القبض عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

جسد الممثل حمادة صميدة شخصية "لمبة" في مسلسل "آخر دور"، وذلك قبل إلقاء القبض عليه وحبسه مع آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

شخصية "لمبة" التي جسدها حمادة صميدة تقوم بمشاغبات مع رجال الشرطة، حسب سيناريو المسلسل الذي أخرجه حسين المنباوي.

ويشارك "صميدة" في مسلسل "آخر دور" بطولة الفنانين، دينا الشربيني وأحمد خالد صالح وميمي جمال ومريم الخشت ورياض الخولي وطارق عبد العزيز وغيرهم.

وألقى القبض على حمادة صميدة رفقة بعض الممثلين منهم أحمد دسوقي وآخرين، بعد ظهورهم في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقمص فيه ممثل وعدد من شركائه بينهم دور رجال مباحث.

أبطال الفيديو -الذين تم القبض عليهم- قاموا بمباغتة شاب وفتاة -متعاونين معهم- داخل سيارة، وبدأوا في استجوابهم عن سبب وقوفهم بالسيارة في منطقة نائية، وجلوسهم سويًّا في المقاعد الخلفية.

الفتاة الممثلة ادعت في الفيديو أنها وخطيبها اعتادا اللجوء إلى المنطقة والبقاء داخل السيارة، لكن متقمصي دور رجال المباحث بدأوا في استجوابهم حول رخصة السيارة والبطاقات الشخصية الخاصة بهم.

وبنهاية الفيديو قام متقمصي رجال المباحث بإلقاء القبض على الشاب والسماح للفتاة بالمغادرة من المنطقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أبطال "الفيديو المفبرك" الذي جرى تداوله على مواقع التواصل، ويظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يدعون بأنهم رجال شرطة، وقيامهم باستيقاف إحدى السيارات وبداخلها أحد الأشخاص وبصحبته فتاة.

وقال بطل الفيديو، عقب القبض عليه، إنه قام بتصوير مجموعة من الفيديوهات رفقة باقي المتهمين المتواجدين معه، لتحقيق أعلى معدل مشاهدات للفيديوهات التي يقومون بتصويرها، ومن ثم زيادة الأرباح والعائد منها.

ويواجه "صميدة" عدة اتهامات أبرزها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقى القبض على "صميدة"، وآخرين معه بينهم: الممثل أحمد الدسوقي، وفايزة فوزى إبراهيم، ومهند عبدالله شوقي.