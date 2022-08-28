بعد إخلاء سبيله.. مصطفى هريدي يشارك في مسلسل "طير بينا يا قلبي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان عمرو عبد العزيز مشاركته مع الفنان مصطفى هريدي، في مسلسل جديد يحمل اسم "طير بينا يا قلبي".

ونشر عمرو، صورة جمعته بـ"هريدي" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "في أول يوم تصوير (مرجان أحمد مرجان) كنا مع بعض، النهاردة وبعد 15 سنة برضه أول يوم تصوير كنا مع بعض".

أضاف: "هتشوفوا هريدي بشكل جديد ومختلف، مسلسل (طير بينا يا قلبي) قريبا".

يذكر أن النيابة العامة بالجيزة، أمرت بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، في مايو الماضي 2022، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بـ"الشيخ زايد".