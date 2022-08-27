شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يلتقى المطرب النقاش ويفى بوعده بتقديمه فى أغنيتين يشاركه فى أحداهما بالغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الفنان رامى جمال، الشاب أحمد سالم الشهير إعلاميًا بـ"المطرب النقاش" في فيديو جمعهما سويًا داخل أستوديو، وتحدث رامى جمال خلال الفيديو قائلاً: "منورنى النهاردة الفنان أحمد سالم، عشان الناس اللى فاكرة أننا بنضيع وقت فأحب أقول أن مفيش وقت هايضيع".

وتابع رامي جمال: "انا لسه راجع من السعودية امبارح وبأمر الله 3 أو 4 أيام هنسمع أغانى من أهم ناس في مصر عشان نختار الاغنيتين، الأولى بتاعتى أنا وأحمد والتانية بتاعته هو لوحده، وبأمر لله الوعد اللى وعدته ميمنعنيش عنه غير ان عمرى يخلص وممكن أوصى المكتب لو عمرى خلص يكملوا هما".

وأضاف رامى جمال: "أنا بطمن الناس كلها بأمر الله أحمد هيعمل الاغنيتين وتستمتعوا بصوته، واللى عاوزين أحمد في اى حاجة هو مضى مع شركة إدارة أعمال وأى حد هيتواصل معاه هيديله رقم الشركة دى، وانا بالنسبة ليا الاغنيتين اللى بعملهم له أنا مش عاوز أى حاجة منه ولا عمرى هامضيه على عقود احتكار، لان انا اللى بعمله عشان أحمد ربنا كاتبله قبول وانا افرح انى أكون بنفذ التساهيل اللى بتحصل له".

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشر فيديو لشاب يدعى "أحمد سالم" يعمل فى النقاشة وهو يغنى "بكرة يا حبيبى" للمطربة وردة، وتفاعل معه العديد من المشاهير وعلى رأسهم المطرب رامى جمال الذى وعده بالغناء معه وإنتاج أغنية له.

وكان الفنان رامى جمال، تحدث عن أحمد سالم المطرب النقاش وموهبته ومشروعه المقبل معه، من خلال فيديو سابق عبر حسابه على إنستجرام.

وقال رامى جمال: "عايز أتكلم عن القبول اللى ربنا كتبه للفنان أحمد سالم، فنان بدرجة مشفتهاش فى حياتى غير مرتين تلاتة، أحمد أنا شايف القبول اللى ربنا كتبه والحب اللى أنتوا حبينوا لى فرحان جدًا أن ما زال الصوت الحلو والفن الحقيقى الناس بتحبه وبتدعمه".

وتابع فى حديثه: "فى ناس كتير وفرحانة إنى بساعد أحمد أنا مش بساعد أحمد، أنا بساعد نفسى كفنان وملحن ومطرب، والوسط الفنى لما يبقى فى فنانين زى أحمد بترتقى بالذوق العام ودى حاجه محتاجينها كلنا".