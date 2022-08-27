شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الليبية زينة المرعبي رفيقة جورج الراسي في الحادث غدا والعزاء 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الشابة الليبية زينة المرعبي رفيقة جورج الراسي في الحادث الأليم الذى أودى بحياتهما، تشييع جنازتها غدا عقب صلاة الظهر من مسجد طينال، مطبعة الشهّال في أبي سمراء، لتوارى الثرى في مدافن باب الرمل.

وتتلقى أسرة زينة المرعبي العزاء في الراحلة خلال 3 أيام، قبل الدفن في منزل والدها بشارع الكوندور بناية العلاء، والعزاء الثانى والثالث سيكون بقاعة مسجد الوفاء بمدينة طرابلس من الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً.



جنازة زينة المرعبي رفيقة جورج الراسي فى الحادث

قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر يوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء غدًا الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.