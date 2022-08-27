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"ضربة جزاء مستحقة".. أول تعليق لنبيل الحلفاوي على خسارة الأهلي من طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز فريق طلائع الجيش على نظيره الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار الجولة الـ 33 بمنافسات دوري we المصري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "رغم ضربة الجزاء المستحقة للأهلي.. إلا أن النتيجة عادلة.. طلائع الجيش يستحق الفوز".

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب أحمد سمير.

وبتلك النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 53 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند67 نقطة في المركز الثالث، ليخسر رسميا وصافة الدوري لصالح بيراميدز.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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