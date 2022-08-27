"هتوحشني قوي".. وفاة خال الفنان هاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان هاني رمزي وفاة خاله الدكتور وهيب توفيق، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب هاني رمزي: "رحل اليوم خالى الدكتور وهيب توفيق محلى الوحش على، رجاء القيامة، هتوحشني قوي يا خالي وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان هاني رمزي شارك في مسلسل "العائدون" في موسم رمضان 2022، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة النجوم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، هاجر الشرنوبي، وميدو عادل وغيرهم.

مسلسل "العائدون" تدور أحداثه الحقيقية حول "العائدون" من مناطق الإرهاب وإعادة تدوير الأفكار المتطرفة في الفترة ما بين 2018 و 2020، والعمل ليس الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" والذي عُرض في رمضان 2021.