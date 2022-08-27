جورج الراسي يغني لوالدته "ست الحبايب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، بعدما اصطدمت سيارته بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

وتداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان الراحل جورج الراسي وهو يغني لوالدته أغنية "ست الحبايب"، خلال رحلة لهما داخل "يخت" في البحر.

وظهر جورج وهو يحتضن والدته وهو يغني لها، كما هي كانت تضحك طوال الأغنية.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، وأنا قاصد" وغيرها.