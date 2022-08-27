"ماذا فعل أشرف زكي مع التُربي؟".. قصة بحث أيمن بهجت قمر عن قبر والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حلّ الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر قناة cbc.

وخلال الحلقة، أجرى البرنامج مداخلة مع الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تحدث فيها الأخير عن الأول وموهبته.

وحكى "زكي" قصة بحثه مع أيمن بهجت قمر عن قبر والده الكاتب والمنتج الراحل في 3 يناير 1989.

وسأل أشرف زكي مقدمة البرنامج، قائلا: "أيمن حكالك لما روحنا ندور على قبر والده؟"، فردت منى الشاذلي باندهاش: "تدوروا على قبر والده؟"، فعلّق أيمن بهجت قمر: "آه مكناش نعرف مكان القبر، سمعنا إنه اتنقل لمكان تاني، ودكتور أشرف هو اللي عرف المكان ودوّر عليه مع (التُربية) وروحنا عرفنا المكان".

أضاف زكي: "أنا والله العظيم اللي هحكيه ده حصل، إحنا روحنا مكان اسمه (خلوة) في السيدة نفيسة، عدينا أنا وأيمن بالليل لقينا الدنيا ضلمة والمكان هادي ومفيش حد، أيمن قالي أنا مش همشي إلا لما ألاقي قبر والدي، قعدنا ندوّر بتاع ساعة وفي الآخر لقيناه بالصدفة، أيمن قالي هو ده، ومكنش محطوط عليه يافطة، أيمن وقف وقعد يقرأ قرآن لوالده ويدعي".

عقب أيمن بهجت قمر، قائلا: "أنت عارف يا دكتور بعد كده أنا أخدت مين وروحنا زورنا أبويا؟ قولتله بقولك إيه أنا جيبتلك بقى الألفة بتاع الجيل بتاعنا، أخدتله أحمد حلمي وروحنا، تخيلوا أحمد حلمي راح زار قبر أبويا".

اختتم أشرف زكي: "بس عايز أقولك على حاجة.. والله العظيم والدك ممتش.. بالأعمال العظيمة اللي إحنا لحد دلوقتي عايشين عليها.. والحمد لله أن أنت كملت المشوار وكنت قد المسئولية وقد اسم بهجت قمر.. إحنا بنفتخر أن عندنا بهجت قمر.. ونفتخر أن عندنا أيمن بهجت قمر".

بهجت قمر من مواليد 27 يوليو 1937، وهو كاتب ومنتج وممثل مصري، قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، كذلك شارك بالتمثيل أو اﻹنتاج ببعض أعماله، ومن أبرزها: (إنها حقًا عائلة محترمة، أونكل زيزو حبيبي، العيال كبرت، الموظفون في الأرض، عم حمزة، عيون، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، شهد الملكة، الراقصة والطبال، الخبز المر، ريا وسكينة، ولاد ريا وسكينة، شارع محمد علي، قصة الحي الغربي)، ورحل عن عالمنا في 3 يناير 1989.