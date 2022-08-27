شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خال النجم هانى رمزى وينعيه: هاتوحشنى أوى وربنا يصبرنا على فراقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم هانى رمزى عن وفاة خاله، حيث كتب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، "رحل اليوم خالى الدكتور وهيب توفيق محلى الوحش على رجاء القيامة هاتوحشنى قوى يا خالى وربنا يصبرنا على فراقك يا حبيبي".





في جانب آخر، قال الفنان هاني رمزي، إن مشهد التخطيط للسرقة في "غبي منه فيه" كان سيلغى لاختصار مدة الفيلم، موضحا أن الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" يحتاج إلى سيناريو يتواكب مع متغيرات العصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، فيلم "غبي منه فيه" له سحر خاص وبه أحداث تعبر عن الأحداث من حولنا.

واستطرد: الزعيم عادل إمام الأب الروحي لجيلنا، وأتواصل دائما معه للاطمئنان عليه والتعلم من خبراته، مضيفا: "الزعيم عادل إمام بصحة جيدة ودائم السؤال عنا".

وتابع: أسعى لتقديم عمل كوميدي بوليسي في رمضان المقبل، مضيفا أن "شقاوة أون لاين" فيلمه القادم يتحدث عن السوشيال ميديا، مردفا:"أوعد الجمهور بكوميديا مختلفة في الفيلم".

وكان النجم هانى رمزى، كشف لأول مرة، موقفًا جمعه بالزعيم عادل إمام فى كواليس فيلمه "غبى منه فيه" الذى أخرجه ابنه رامى إمام، موضحا أن الزعيم حضر تصوير الفيلم كله.

وقال هانى رمزى على حسابه على "فيس بوك": "عايز أقولكم على سر محدش يعرفه.. فيلم غبى منه فيه من الأفلام الأقرب لقلبى لأن الزعيم عادل إمام كان حاضر تصوير الفيلم كله وده لأن الفيلم كان من إخراج ابنه المخرج الموهوب رامى إمام".

وأضاف هانى رمزى: "حاجة كمان، المشهد الشهير ليا مع المرحوم طلعت زكريا بتاع التخطيط للمهمة، إحنا كنا اتفقنا إننا هنلغى المشهد ده بالكامل من الفيلم والزعيم عادل إمام هو اللى أصر إن المشهد يفضل موجود لأنه على حسب كلامه مشهد حلو وهيجيب ضحك كتير، وقد كان بالفعل.. ربنا يخليلنا الزعيم ويطولنا فى عمره يا رب ويفضل ملهم ومعلم لينا كلنا".