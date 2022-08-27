شكرا لقرائتكم خبر عن نام أثناء القيادة.. وأصيب بكسور فى الصدر والرأس تعرف على سبب حادث جورج الراسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر خبر وفاة الفنان جورج الراسي، تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وبحث الكثير من رواد السوشيال ميديا عن أسباب الحادث وبعضهم اتهم الدولة بغياب الإضاءة والإشارات الضوئية والفسفورية.

وتبين أن سبب حادث جورج الراسي على حسب شهادات متطابقة بأنه توفى بعد أن غفا وهو يقود السيارة ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع، وذلك حسبما أفاد موقع ميدل إيست أون لاين.

فيما أفاد موقع الجنوبية، بالتقرير الطبي والذى جاء فيه بعد الكشف على الجثة تبين من معاينتها وجود كسور في القفص الصدرى والرأس بسب قوة الاصطدام بالحاجز الوسطى على الطريق الحدودية بين سوريا ولبنان

قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر يوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء غدًا الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.