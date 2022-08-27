شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الفرنسية كاثرين دينوف: "لا أريد التقاعد ولست نادمة على هذا القرار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنانة الفرنسية كاثرين دينوف البالغة من العمر 78 إنها لا تفكر في التقاعد الآن، وقد عملت الفنانة مع الكثير من النجوم الكبار بداية من بونول حتى بوجورك وقد قالت في مقابلة لها: "أنا لست مستعدة لإنهاء مسيرتي الفنية الآن وتفكيري كله في الحاضر وبينما قليلاً ما أفكر في الماضي والمستقبل" وخلال المقابلة أضافت أنها تستعد لأجل مهرجان فينيسيا السينمائي وحصولها على جائزة "Golden Lion" لكل ما حققته طوال مسيرتها الفنية.

ومع ما حدث لها في عام 2019 اثناء تصويرها فيلم "Living" حيث أصيبت بسكته دماغية خفيفة أكدت وقالت "لم اكن لأحضر أية مهرجانات إن لم أكن استطيع السير أو الوقوف.

اضافت أيضًا أنها قد تأثرت خلال الأعوام السابقة بما حدث من تفشي فيروس كورونا وكيف أحدث الكثير من التغيرات في حيواتنا و اصبح هناك الكثيرين يشعرون بالضغط والقلق المستمر"

و تؤكد كاثرين على حبها لما تفعله وشغفها به حيث قالت إنها عادت للعمل مرة أخرى بعد أن تعافت من حادثها بسبب كون الفيلم كان مهم بالنسبة لها وأرادت إنهاءه، وكانت تدور بدور أم يموت ابنها بسبب مرض السرطان، وقالت إن ما يهمها الآن ليس العمل مع مخرجين كبار بل قصة السيناريو هو ما يهمها خلال هذه الفترة.