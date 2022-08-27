شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب ياسمين حربى تستعد لحفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب ياسمين حربي حفلاً في الثامنة مساء الجمعة المقبل الموافق 2 سبتمبر، وذلك علي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية على أن تقدم مساء الجمعة ٣٠ سبتمبر حفلاً آخر علي مسرح سيد درويش بدار اوبرا الاسكندرية.



ياسمين حربى

واشتهرت ياسمين ببرنامج فني مميز يتضمن مجموعة من اروع اعمال عمالقة الفن التي اعيد صياغتعا للتتناسب مع الة الهارب منهم عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، محمد فوزي، سعد عبد الوهاب، شادية، نجاة وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

يذكر ان ياسمين الحربي مواليد عام 1979، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام 1996 تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد ان درست الاتى البيانو والعود، وفي عام 1999 بدات رحلتها علي الة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.



ياسمين حربي

واسست فرقتها الموسيقية عام 2000، وفي فترة زمنية قصيرة اصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من اعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي اعادت صياغتها للتتناسب مع الة الهارب ، بعدها اتجهت للعمل علي اعادة صناعة الهارب ذات الاصول المصرية وفي بداية عام 2004 قدمت اول 8 آلات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار الة الهارب، قدمت العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا ، اليونان ، العراق ، لبنان ، قبرص ، الصين ، كوريا الجنوبية ، امريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها ، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة ، المانيا ، المملكة العربية السعودية و اليونان ، حرصت علي تقديم حفلات دورية لاهل جنوب مصر في المعابد وعلي ضفاف النيل في الاقصر واسوان.

أيضاً شاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الاوبرا الجديدة اكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الادارية ، قامت باهداء السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده في العيد الوطني عام زايد 2018 واهدته لشرطة الفچيره من علي ضفاف النيل شكرا وعرفانٱ للجميل ، شاركت بفرقتها في موسم الرياض ، تبرعت بالعزف لمستشفيات اورام الاطفال بالصعيد ، شاركت البروفيسور مجدي يعقوب فى المؤتمرات الطبية بالعزف مع فرقتها ، كرمتها دار الأوبرا المصرية في يوم المرأة العالمي كشخصيه مؤثره ومبدعة في مجالها كما كرمتها جمعيات المجتمع المدني لمساعدتها في العمل الخيري والانساني والإغاثة ، شغلت العديد من المناصب منها عضو في الاتحاد العربي المرأة المتخصصة ، عضو سابق في المجلس القومي للمرأة.