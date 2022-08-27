مقطع فيديو ل ” حسام حبيب ” برفقة راقصة يثير ضجة على السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 08:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان ” حسام حبيب ” من تواجده بحفل الفنان ” راغب علامة ” الذي أقيم منذ أيام بمدينة العلمين الجديدة .

وظهر حسام حبيب في الفيديو وهو يرقص برفقة الراقصة ” ديانا ” على أنغام أغنية (يا بنت السلطان) للفنان ” أحمد عدوية ” والتي قدمها راغب علامة في الحفل .

ومن ناحية أخرى وجه حسام حبيب رسالة إلى وسائل الإعلام في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فكتب قائلا : ” إلى كل وسائل الصحافة والإعلام، أي بيانات أو آراء شخصية لأي شخص أيا كان غير شخصي فهي لا تمثلني أو تمثل رأيي ” .