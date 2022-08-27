كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 08:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان ” حسام حبيب ” من تواجده بحفل الفنان ” راغب علامة ” الذي أقيم منذ أيام بمدينة العلمين الجديدة .
وظهر حسام حبيب في الفيديو وهو يرقص برفقة الراقصة ” ديانا ” على أنغام أغنية (يا بنت السلطان) للفنان ” أحمد عدوية ” والتي قدمها راغب علامة في الحفل .
ومن ناحية أخرى وجه حسام حبيب رسالة إلى وسائل الإعلام في منشور له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
فكتب قائلا : ” إلى كل وسائل الصحافة والإعلام، أي بيانات أو آراء شخصية لأي شخص أيا كان غير شخصي فهي لا تمثلني أو تمثل رأيي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو ل ” حسام حبيب ” برفقة راقصة يثير ضجة على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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