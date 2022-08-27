شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة جورج الراسي تتلقى العزاء غدًا وتشييع الجنازة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي، تشييع جنازته بعد ظهر يوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء غدًا الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساء، والعزاء الثانى سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

وفى حادث سير مروع لقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.



جنازة جورج الراسي

عناصر الدفاع المدنى اضطرت لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية .

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى بدأ الغناء بعمر 16 عاما وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات

وبدأ الجمهور يتعرف عليه بشكل أوسع خلال العقد الأول من الألفية الجديدة من ألبومات جورج الراسى سهرة الليل 1996، حكاية 1998 ولا يمكن 2001، جاى تعتذر 2002 حمدالله عالسلامة 2011.

سلطان الطرب جورج وسوف نعى جورج الراسى وكتب على "تويتر": "شو هالخبر الحزين صباح اليوم كتير بكّير يا جورج.. الله يصبّر أهلك على هالكارثة وأهل الصبية يللى كانت برفقتو.. خالص التعازى لكل محبى ‫جورج الراسى"