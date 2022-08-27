شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي يطرب جمهوره فى حفل الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب التونسى صابر الرباعي، حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى، وافتتح وصلته الطربية بأغنية "ببساطة" وسط تصفيق الجمهور الحاضر، وحرض على توجيه التحية لهم معرباً عن سعادته بتواجده في مصر.

وتالق الرباعي بوصلة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا عسل"، "مثلت الحب"، " عالطاير" ،"عمري الجديد" ، "أتحدى العالم" ، "ماتخافش مني"، "على نار"، "الله يحميك"، "عزة نفسي"، "ضاقت بيك"، "خلص تارك" ،"عز الحبايب"، "يللي بجمالك"، "جرحي ماشفي" .. بالإضافة إلى ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

كما حرص الرباعي على تقديم عدد من الأغاني تلبية لرغبات الجمهور منها أغنية " الشياكة" التي أطلقها مؤخرا وللمرة الأولى بحفل غنائي .. بالإضافة إلى أغنية "ورحمة قلبي" بالإضافة إلى "اه لو لعبت يا زهر" والتي حرص بعدها على توجيه التحية لمطربها الشعبي احمد شيبه.

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".

كما طرح الرباعى، أغنية تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وكان صابر الرباعي قد أحيا حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: "وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère.