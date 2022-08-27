شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايلز يكتب أغنية لفيلمه القادم "Don’t Worry Darling" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كتب المغني هاري ستايلز أغنية فيلمه القادم "Don’t Worry Darling" حيث سيقوم هاري بدور رجل متزوج من الفنانة فلورينس بخ اليس ويدعى جاك ولن يشارك بتمثيله فقط بل سيضع موسيقته في الفيلم أيضا.

وصرحت المخرجة أوليفيا وايلد بأن هاري قام بسؤالها عن الأغنية الخاصة بالفيلم وأجابت عليه أنها لا تعلم بعد وما زالت تختار مؤلف ليقوم بكتابة أغنية للفيلم وقامت بسؤاله إذا كان يفكر في فكرة ما تتعلق بالأغنية وقد أخبرها أنه سيفكر في هذا وخلال خمس دقائق كان أرسل لها مقطع تجريبي لأغنية وانتهت لتكون أغنية الفيلم، وعبرت المخرجة عن صدمتها أنه خرج بهذا المقطع فقط خلال خمس دقائق.



وتحدث هاري إلى Variety حول كتابة الأغنية وقال إنه أراد أن تكون الكلمات حلوة ومخيفة معتمدة على المحتوى، وكان هاري قد ظهر من قبل في فيلم "Dunkirk" للمخرج كريستوفر نولان عام 2017 و فيلم "Eternal" للمخرج كلوي تشاو عام 2021 وكان من انتاج شركة مارفل حيث ظهر بـ شخصية Eros شقيق ثانوس في مشهد بعد الانتهاء من تترات النهاية، وشاركه في المشهد شخصية جديدة من عالم مارفل تدعى Pip وكان قد حقق 402.1 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.