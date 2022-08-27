"لنفسه الراحة".. أول تعليق من نادين الراسي بعد وفاة شقيقها في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، بعدما اصطدمت سيارته بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

وفي أول تعليق للفنانة نادين الراسي، نشرت نعيًا لأخيها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، وفيه: "الفنان جورج خليل الراسي، الراقد على رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 27 آب 2022، وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل".

وأضافت: "لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.. تقبل التعازي يوم الأحد 28 أب 2022، من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الاثنين 29 الجاري من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس - المنصف".

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، وأنا قاصد" وغيرها.