بعد مهاجمة ابنتيها من شريف منير.. لورا عماد تحذف "البوست" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت لورا عماد زوجة الفنان شريف منير، رسالة لكل من دعمها في أزمتها الأخيرة مع ابنتيها "فريدة وكاميليا".

وكتبت لورا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "شكرا لكل من دعمني نفسيا وحس بإحساس الأم، وبقول للقلة القليلة عديمي الإنسانية إن تعليقاتكم ما كانت سوى شوية تراب في الهوا".

وأضافت: "أنا قررت أشيل البوست لأن مش حسمح إن صفحتي تبقى ساحة لبعض المتطرفين دينيا، وبقولهم روحوا ناقشوا تطرفكم في حتة تانية".

وحذفت لورا مقطع الفيديو، الذي نشرته منذ أيام، ووجهت خلاله رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا" من الفنان شريف منير.

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".