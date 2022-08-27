نتائج التحقيقات الأوليّة حول مصرع جورج الراسي.. هل هناك مادة أدت للحادث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي، البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، إثر حادث على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

الحادث وقع في تمام الساعة الخامسة و16 دقيقة فجراً، وبسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و٣ آليات لانتشال الجثتين، حيث استغرقت العملية نحو 40 دقيقة، حسب "النهار" اللبنانية.

وحسب موقع الجريدة، أظهر التحقيق الأوليّ أنّ "الحادث قضاء وقدر، ولا آثار لتسرّب أيّ مادة على الإسفلت من الممكن أن تكون قد أدّت للانزلاق، ولا آثار لمكابح على الطريق".

جورج الراسي من مواليد 29 يناير 1980، واسم والده خليل، أما والدته فاسمها إلهام، وذلك حسبما دوّن في الهوية الخاصة به، والصادرة عن الجمهورية اللبنانية- وزارة الداخلية، وهو شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: "بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، وأنا قاصد" وغيرها.