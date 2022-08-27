شاهد بطاقة هوية الفنان الراحل جورج الراسي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة هوية الفنان الراحل جورج الراسي، الذي لقي مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

الراسي من مواليد 29 يناير 1980، واسم والده خليل، أما والدته فاسمها إلهام، وذلك حسبما دوّن في الهوية الخاصة به، والصادرة عن الجمهورية اللبنانية- وزارة الداخلية. وهو شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.