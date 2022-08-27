أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم "رهبة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأ الفنان أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم "رهبة"، الذي يقوم من خلاله بشخصية رجل يُدعى "سيد".

ونشر "الفيشاوي" صورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم رهبة، تأليف محمد علام، إنتاج أيمن يوسف، إخراج رضا عبدالرازق مع كوكبة من النجوم الكبار والصغار، المعلم سيد يحييكم".

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجدها في الآخر تتشابك بطريقة ما.

ويُعرض حاليا للفنان أحمد الفيشاوي فيلمه "الدعوة عامة"، بطولة محمد عبدالرحمن، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب.